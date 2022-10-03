Курганский педагог стал лауреатом конкурса «Учитель года»

Завершается Всероссийский конкурс «Учитель года России – 2022». Курганскую область представлял преподаватель истории и обществознания Юрий Долгих. Он дошёл до финала, но в пятёрку лидеров не попал.

Миссией учителя молодой преподаватель видит передачу знаний и формирование ценностей, а также привитие навыков адаптации. По его мнению, выпускник должен быть готов к тому, что ждёт его в будущем.

Юрий Долгих участвует в конкурсах с 2017 года – стал победителем в номинации «Педагогический дебют». На своих занятиях старается приспособить теоретико-игровой подход к обучению. Во время игры ребята могут понять и объяснить, почему был сделан тот или иной выбор, как он повлиял на рынок, политику. Основой теории игр является математическое моделирование конкретных ситуаций – оценка рисков, вероятность тех или иных исходов и решений.

«Конкурс, как и любые подобные мероприятия, воспринимаю как возможность для саморазвития. Подготовка к нему, общение с лучшими педагогами со всей страны и обмен опытом – всё это гораздо лучше, чем любые курсы повышения квалификации», - считает наш учитель года.

После завершения конкурса преподаватель планирует вернуться к работе. Учитель будет и дальше работать над совершенствованием педагогических подходов, над собой.

Всероссийский конкурс «Учитель года России – 2022» собрал лучших учителей со всей страны. Юрий Долгих стал лауреатом, вошёл в число 15 финалистов конкурса. За ходом мероприятия и своими учителями следят тысячи человек. Наш учитель года поделился впечатлениями: «Больше всего запомнилась атмосфера конкурса: красиво, празднично и организованно. За что организаторам отдельное спасибо. Со многими коллегами из других регионов обменялись контактами - в надежде на дальнейшее общение и сотрудничество в рамках других мероприятий. Из конкурсных испытаний (уроки, воспитательные события и мастер-классы) выделять отдельно никого не хочу, потому что не всех успел посмотреть, но уверен, что у каждого есть чему поучиться».

Профессия педагога очень важна не только для передачи основ детям. Учителя воспитывают личность в своих подопечных, учат добру и злу. Как говорили в детстве каждому, школа – это второй дом.

Анастасия Пережегина. Фото со страницы Юрия Долгих в соцсети «Вконтакте».

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