Курганский пенсионер передал мясные консервы для жителей Донбасса

Помочь жителям Донбасса – это гражданский долг. Так считает житель города Кургана Николай Которев, который на собственные средства приобрёл и передал мясные консервы жителям ДНР и ЛНР.

«В послевоенное время я родился, знаю, что такое поголодать, вовремя не поесть. А ещё был в 1988 году в Армении во время землетрясения, это была командировка, восстанавливали дороги, мосты, всё видел своими глазами. Когда эти события произошли в Донбассе, то без сомнения решил, что обязательно помогу. Купил кашу с мясом, тушёнку, попросил, чтобы в упаковках всё было, примерно 400 банок всего», - делится пенсионер.

Узнав о добром деле Николая Которева, секретарь Курганского регионального отделения партии «Единая Россия», депутат Госдумы Александр Ильтяков решил встретиться с ним и выразить слова благодарности за неравнодушие.

«На таких как Николай Которев надо равняться. <…> Мы аккумулировали на базе «Единой России» и собрали 195 тонн гуманитарной помощи от Курганской области вместе с ОНФ, правительством Курганской области, лично с губернатором. Это продукты, средства гигиены, пиломатериалы. Я благодарен жителям области, предприятиям, предпринимателям, которые принимают участие в сборе. Спасибо за доброе сердце, земляки», - cказал Ильтяков.

Единоросс вручил Котореву благодарность от секретаря Генсовета партии «Единая Россия» за неравнодушное отношение и бескорыстную помощь беженцам и жителям Луганской и Донецкой народных республик.

Информация предоставлена пресс-службой Курганского регионального отделения партии «Единая Россия».