Курганский плодопитомник готов восполнить дефицит фруктов и ягод в регионе

Более чем за 70 лет существования предприятие пережило разные моменты. В настоящее время в планах плодопитомника наращивать объемы продукции для нужд области.

В Варгашинском районе находится территория ягодников. На площади 100 гектаров растет красная, черная и белая смородина, разные сорта малины и вишни, а также облепиха и жимолость. В сезон с плантаций собирают более 30 тонн ягод.

«Жители нашего города приезжают сюда, витамины настоящие […] собирают домой. Мы рады предоставлять качественный продукт. В свою очередь мы будем стараться это расширить и увеличить в объеме», - пообещал генеральный директор ЗАО «Сады Зауралья» Алексей Сучков-Чутак.

Кроме ягодных кустов в питомнике заложен сад из 1000 яблонь и 300 груш – в планах предприятия развить собственное фруктовое производство.

В курганском поселке Карчевская роща есть теплицы с саженцами плодовых и декоративных культур.

«Хотелось бы сказать насчет импортных и других саженцев, которые завозят в нашу область, по сравнению с нашим посадочным материалом, приживаемость их сортов меньше. Они до ноября месяца погибают. У нас маточный материал стоит в полях, где растут маточные деревья, откуда берется росточек и процесс зарождения происходит в условиях местного климата. Наши деревья предназначены для нашего региона, для того, чтобы был хороший урожай и люди были довольны», - утверждает директор предприятия Сучков -Чутак.

С его слов, сейчас на предприятии работает 60 человек. В будущем сельхозпроизводитель хочет увеличить площади, количество рабочих мест, возможно, появятся новые направления.

По информации правительства Курганской области.