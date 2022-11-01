Курганский психолог получила награду Минтруда за «Успешный старт»

В Московском государственном техническом университете им. Н.Э. Баумана прошло торжественное закрытие Всероссийского конкурса профессиональных достижений «ИнваПрофи», организованного Минтрудом России, и чествование победителей.

На эту церемонию для награждения специальным дипломом в номинации «Успешный старт» была приглашена специалист Курганского реабилитационного центра для детей и подростков с ограниченными возможностями, педагог-психолог Екатерина Балабинская.

Конкурс «ИнваПрофи» среди работников образовательно-реабилитационных организаций для инвалидов и людей с ограниченными возможностями здоровья проводился в этом году с 1 июня по 20 октября. В нынешнем году расширилась география участников конкурса, и значительно увеличилось их количество. В заочной части федерального этапа приняли участие 72 человека: в номинации «Педагог-предметник» – 19 человек, в номинации «Социально-педагогическое сопровождение» – 25 и в номинации «Социально-психологическая коррекция и развитие» – 28, в которой Екатерина Балабинская заняла 9 место. В результате она была удостоена специального диплома в номинации «Успешный старт - лучший молодой специалист».

«В этом конкурсе я участвовала первый раз. Это всегда волнительно и очень ответственно, но участие в таких конкурсах, прежде всего, способствует профессиональному росту, обмену опытом между коллегами и приобретению новых знаний и знакомств», – поделилась Екатерина Балабинская.

Награждение победителей конкурса «ИнваПрофи» проходило в Большом зале Центра креативных индустрий МГТУ. Поздравил участников заместитель министра труда и социальной защиты РФ Алексей Вовченко

«Безусловно, уникальный опыт участников заслуживает уважения, а представленные практики финалистов – достойны тиражирования», - сказал Вовченко.

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