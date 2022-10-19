Курганский психолог помогает людям выбрать профессию

Как люди начинают свое дело? Универсального шаблона нет, у всех пути разные. Тем интересней каждый случай, потому что он индивидуален.

Жительница Кургана Ирина Леготина до 40 лет работала педагогом. Поскольку муж был кадровым военным, исколесила с ним многие уголки России. Преподавала в колледжах, институтах, университетах – везде, где ее знания и умения были востребованы. А после заинтересовалась психологией и прошла соответствующее обучение.

- Два года назад я вернулась в родной Курган. Решила заняться частной психологической практикой. Почувствовала, что богатый жизненный опыт и обширные профессиональные знания могут принести людям пользу, - говорит Ирина Леготина.

Поскольку много лет она проработала в системе профессионального образования, основным направлением деятельности избрала психологические консультации в области профориентации. Многие по себе знают, как нелегко выбрать стезю, с которой потом придется связать всю свою жизнь, и как в голове начинают роиться сотни «зачем?», «почему?», «справлюсь ли?», «а будет ли мне это нравиться долгие годы?» и так далее.

- Чаще всего это происходит в подростковом возрасте. На выбор будущей профессии нередко влияют родители, и далеко не всегда это влияние можно считать полезным. Еще бывает, что некоторые студенты теряют интерес к своей специальности. А случается, уже зрелых людей начинают беспокоить вопросы карьерного роста: «Казалось бы, я все делаю правильно, а меня до сих пор не назначают начальником. Помогите разобраться в причинах», - приводит примеры Ирина Леготина.

В своей работе она использует трансактный анализ. Данный метод был изобретен в середине прошлого века и основан на правильно подобранной последовательности вопросов. Отвечая на них, люди начинают лучше понимать самих себя и особенности своего взаимодействия с окружающими.

- Неудовлетворенность жизнью возникает, когда человек неосознанно придерживается одной и той же, непонятно по каким причинам однажды выбранной модели поведения. Трансактный анализ помогает понять ее истоки, разнообразить варианты реакций на происходящее и, образно говоря, не наступать на одни и те же грабли, - объясняет Ирина Леготина.

Начиная частную практику психолога, она сразу зарегистрировалась в качестве самозанятой. Некоторые этого не делают и ведут предпринимательскую деятельность «втемную». Но для Ирины Леготиной это вопрос принципиальный.

- Я законопослушный гражданин. Люблю действовать в открытую и с чистой совестью. Тем более что самозанятым быть проще, чем индивидуальным предпринимателем. Легче регистрироваться, отчитываться перед Налоговой инспекцией, да и ставка налога куда ниже – всего 4% от полученного дохода, - говорит собеседница «Нового мира».

В становлении и развитии бизнеса ей помог Фонд «Инвестиционное агентство Курганской области». В нем Ирина Леготина получила консультацию о регистрации в качестве самозанятого и обучилась продвижению своих услуг в социальных сетях.

- Хочу отметить, что все это было абсолютно бесплатно. Инвестиционное агентство мне очень помогло! Львиную долю клиентов сейчас я получаю благодаря рекламе в Интернете, - утверждает психолог.

О том, как зарегистрироваться в качестве самозанятого и какие меры государственной поддержки можно получить, желающие могут узнать в Фонде «Инвестиционное агентство Курганской области» по телефону: 8-800-250-47-31 и на сайте: мойбизнес45.рф.

Николай Волков.

Фото сайта Ирины Леготиной https://psytalk45.ru.

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