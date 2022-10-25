Курганский путешественник покорил самую крайнюю точку Евразии на Востоке

В мультицентре «Скрепка» 28 октября можно будет встретиться с путешественником Андреем Лукомским.

За его плечами невероятная история поездки, которая вместо запланированных двух недель длится уже 116 дней. Молодой человек проехал через всю Евразию. Свой проект Андрей назвал «Можно».

«На встрече расскажу о себе, о том, как путешествовать бюджетно, и поделюсь историей покорения самой крайней точки Евразии на Востоке – мыс Дежнёва (Чукотка)», - приводят специалисты «Скрепки» слова Андрея.

Встреча состоится в 18:00 часов. Все желающие смогут приобрести авторские открытки с пейзажами. Вырученные средства пойдут в благотворительный фонд Константина Хабенского.

«Скрепка» не впервые приглашает путешественника. Молодёжный центр принимал у себя московского трэвел-блогера Пашу Глобуса, участников кругосветной экспедиции «РоссиЯ-2021». Также именно в «Скрепке» курганский велопутешественник Евгений Рыбин презентовал книгу «Кругосветное путешествие на велосипеде. Моя жизнь в Камбодже».

Фото со страницы «Мультицентр «Скрепка» | Курган» в соцсети «ВКонтакте».

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