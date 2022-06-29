Курганский региональный центр развития добровольчества получил сертификат

Региональный центр развития добровольчества получил сертификат о соответствии всем требованиям, заявленным Ассоциацией волонтёрских центров для таких учреждений. Сертификацию проводили сотрудники дирекции АВЦ Сергей Кузьмин и Вадим Король.

Эксперты положительно отметили имеющиеся инфраструктурные площадки – мультицентр «Скрепка», коворкинг-пространство на базе центра добровольцев, а также высокий уровень социальной активности некоммерческого сообщества.

Как отметил заместитель директора Департамента образования и науки Курганской области Иван Хлебников, сертификация ресурсного центра – это процедура, которая позволяет организации выполнять более качественно все сервисы для добровольческих сообществ региона. «По её итогам представители АВЦ сделали заключение, что наш региональный центр соответствует заявленным требованиям. Теперь он будет включен в реестр ресурсных центров и сможет полноценно оказывать свои услуги, как для муниципалитетов, так и для социально ориентированных некоммерческих организаций», - прокомментировал Иван Хлебников.