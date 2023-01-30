Курганский росгвардеец ребенка не обидит!

Дети – наше будущее. Если в него не вкладываться в настоящем, то и будущего не будет. В этом убежден новый начальник Управления Росгвардии по Курганской области Олег Охрименко. Свой взгляд на воспитание он изложил на встрече с местными журналистами.

- Я сам отец, и считаю, что с детьми нужно проводить много времени, общаться с ними. Говорить им о чувствах, поступках, человеческих отношениях, жизненных ценностях и истории, - рассказал полковник полиции.

Это неизбежно приводит нас к теме патриотизма. Она стала особенно актуальной в связи с нынешними политическими событиями. В детях нужно воспитывать чувство гордости за свою страну и свою малую родину, убежден Олег Охрименко.

- У курганского управления Росгвардии есть подшефные классы. Мы активно с ними работаем. Школьники посещают наши торжественные собрания. Вы бы видели, как у детей загораются глаза, когда они оказываются рядом с бойцами наших отрядов ОМОН и СОБР, одетыми в черную форму с орденами и медалями! Уверен, ребятишки запоминают эти эмоции на всю жизнь, - поделился впечатлениями полковник полиции.

По словам Олега Охрименко, Управление Росгвардии по Курганской области организует для детей мероприятия, приуроченные к памятным датам. Например, недавно состоялась встреча по случаю очередной годовщины снятия блокады Ленинграда. На очереди – празднование 80-летия победы в Сталинградской битве, которая перевернула ход Великой Отечественной войны и, без преувеличения, всей истории человечества, так как именно с нее советская Красная Армия начала освобождение мира от коричневой чумы фашизма.

Николай Волков.

Фото автора.

Читайте наши новости также в "Одноклассниках", "Вконтакте" и в телеграм-канале.