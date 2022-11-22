Курганский школьник: «Благодаря курсу НВП я смогу спасти человеку жизнь»

Школьники с желанием посещают уроки начальной военной подготовки, несмотря на то, что курс является факультативным. Об этом «Новому миру» заявили старшеклассники Садовской средней общеобразовательной школы Кетовского района, в которой НВП введена со второй четверти.

- Каждый школьник должен пройти курс начальной военной подготовки, чтобы научиться, например, оказывать первую медицинскую помощь. Надеюсь, эти навыки мне никогда в жизни не пригодятся, но я чувствую себя спокойней и уверенней, когда знаю, что смогу помочь человеку, попавшему в беду. А это может случиться в любую минуту, - рассказала нашему изданию 10-классница Екатерина Малахова.

Школьникам нравится, что на уроках используются средства наглядности – так, по их словам, понимать предмет намного легче. Если же у ребят возникают уточняющие вопросы, преподаватель им все доступно разъясняет.

- Я никогда не был свидетелем того, чтобы кому-то стало плохо, но впереди долгая жизнь, и может случиться всякое. Благодаря курсу НВП я получу навыки оказания первой медицинской помощи и постараюсь спасти человеку жизнь. А ценней ее нет ничего на свете, - убежден ученик Садовской средней общеобразовательной школы Данил Кузнецов.

Напомним, инициатором возврата в школьную программу курса начальной военной подготовки выступил губернатор Курганской области Вадим Шумков. В Министерстве просвещения РФ поддержали его идею и решили ввести предмет по всей стране со следующего учебного года. В Зауралье не стали ждать этого и приступили к преподаванию НВП уже этой осенью.

Николай Волков.

Фото Николая Пушилина.