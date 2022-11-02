Курганский школьник решил стать губернатором

Старшеклассник школы №24 Максим Бородин хочет помогать людям в будущем. Для выполнения такой важной миссии юноша решил стать депутатом или губернатором.

Важно понимать после выпуска, что ждёт дальше. Ежегодно тысячи ребят, которые только вчера были ещё школьниками, ищут своё место в мире. Безусловно, каждому предстоит важный выбор, от которого зависит вся жизнь. «Билет в будущее» с помощью педагога-навигатора, тестирования помогает с этим выбором. Максим Бородин, в свою очередь, удостоверился, что ему подойдут профессии военного и госслужащего.

Сейчас молодой человек занимается волонтёрской деятельностью. Максим не видит себя в роли медицинского или социального работника – решил, что принесёт пользу обществу в качестве депутата, сообщили нашему изданию в департаменте образования.

«Дипломов по специальности «депутат» не выдают, к сожалению, но я планирую поступать в военный институт на военного прокурора. После завершения службы хочу заниматься депутатской деятельностью. И депутат, и губернатор — это люди, деятельность которых очень схожа, но мне кажется, что пост губернатора более сложен и ответственен и оттого более интересен. И человек, занимающий этот пост, может сделать много полезного для своего региона. Но на этом человеке лежит огромная ответственность за судьбу людей, которые оказали доверие на выборах. Я не боюсь сложностей и ответственности, поэтому пост губернатора меня тоже привлекает», - поделился Максим Бородин.

Помимо учёбы и волонтёрской деятельности Максим занимается и молодёжной политикой: «Я очень трепетно отношусь к своему городу, и меня беспокоит отток молодежи в другие города. Многие выпускники школ уезжают учиться в соседние города, но возвращаться не торопятся. Их нужно обеспечить жильем и хорошей работой, тогда будет возможность вернуться. Благоустройство дворовых территорий, мест общего пользования – важные задачи нашего времени. Работать и созидать надо на благо людей».

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