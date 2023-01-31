Курганский СОБР Росгвардии отметил своё 30-летие

30 января СОБР «Мангуст» Управления Росгвардии по Курганской области отметил 30-ю годовщину со дня своего образования. Торжественное мероприятие, посвященное юбилейной дате, состоялось в КЦ «Современник».

В чествовании сотрудников и ветеранов курганского СОБР приняли участие заместитель командующего Уральским округом войск национальной гвардии по организации вневедомственной охраны и лицензионно-разрешительной работы полковник полиции Константин Зыков, начальник территориального управления Росгвардии полковник полиции Олег Охрименко, представители регионального правительства, облдумы, городской администрации, взаимодействующих силовых структур, а также подшефные учащиеся кадетских классов, друзья, родные и близкие.

Первому слово для поздравления было предоставлено представителю командования округа, который подчеркнул, что специальный отряд быстрого реагирования «Мангуст» остается одним из самых подготовленных и боевых в системе правоохранительных органов Зауралья и в числе лучших среди спецподразделений Уральского округа Росгвардии.

Заместитель командующего вручил государственную награду — медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени полковнику полиции Виталию Б., а также ведомственные медали и знаки отличия представителям отряда.

«Проходит время, меняются поколения, но неизменными являются важнейшие задачи, возложенные на СОБР. Вы наша гордость! Убежден, что и впредь сотрудники отряда будут верно защищать и отстаивать интересы родной страны», - поприветствовал собравшихся полковник полиции Олег Охрименко, отметив ценными подарками отличившихся сотрудников.

И сегодня спецназовцы в полном объеме выполняют служебно-боевые задачи по защите мирных жителей Донбасса. Боевые товарищи, находящиеся на передовой, записали видеопоздравление сослуживцам, которое продемонстрировали на торжественном мероприятии.

Командир СОБР «Мангуст» территориального управления Росгвардии полковник полиции Александр Асямолов поздравил личный состав с 30-летием отряда и обратился со словами признательности к присутствующим в зале ветеранам.

Минутой молчания почтили память офицеров отряда - первого командира Героя России подполковника милиции Евгения Родькина, майора милиции Владимира Звонарева, лейтенанта милиции Константина Максимова и капитана милиции Сергея Достовалова, погибших при исполнении служебного долга на Северном Кавказе.

Пресс-служба Управления Росгвардии по Курганской области сообщает, что специально к юбилейной дате инициативная группа курганского СОБР разработала макет и подготовила памятные знаки, которые вручили представителям старшего поколения во время торжественной церемонии.

С творческими номерами выступили ансамбль песни и пляски Уральского округа Росгвардии, а также курганские артисты