Курганский студент IT-колледжа стал лучшим в «Программировании на языке JavaScript»

Студент третьего курса курганского IT-колледжа Александр Вилков вернулся с победой с Международной цифровой олимпиады «Волга-IT’22», которая проходила в Ульяновске. Он занял первое место в дисциплине «Программирование на языке JavaScript».

Международная цифровая олимпиада «Волга-IT’22» проходила 16-17 сентября. Участники соревновались в восьми дисциплинах: веб-дизайн, веб разработка (РНР), мобильная разработка, прикладное программирование, программирование на языке 1С, программирование на языке JavaScript, а также разработка игр на Unity (C#), сообщили в пресс-службе главы региона.

Всего было более 3200 зарегистрированных участников, финалистами стали 70 ребят.

Олимпиада проводится при поддержке Министерства науки и высшего образования Российской Федерации и Минцифры России.

Фото предоставлено Курганским Технологическим Колледжем.

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