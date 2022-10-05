Курганский студент вышел в лидеры чемпионата «Абилимпикс»

Завершился подготовительный этап Национального чемпионата по профессиональному мастерству инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс» президентской платформы «Россия – страна возможностей». Он проводился в очно-дистанционном формате по 40 основным и 39 дополнительным компетенциям в 84 регионах страны.

Как сообщает пресс-служба департамента образования и науки, в дополнительной компетенции «Мультимедийная журналистика» победил студент Курганского педагогического колледжа Асхат Чиняев. Он продемонстрировал высокий профессионализм в состязании. Студентка Шадринского государственного педагогического университета Александра Манакова стала бронзовой медалисткой в компетенции «Психология». Эти ребята уже получили свои награды, но остальным участникам, занявшим четвёртые места, только предстоит побороться в финале очного этапа Национального чемпионата в составе сборной Курганской области вместе с тремя победителями регионального этапа прошлого года.

В Москву на финал приедет 1021 конкурсант из разных регионов страны. С 28 по 31 октября пройдут испытания в 40 основных компетенциях. Нашу область представят Оксана Брускова (категория «Студент»), Дарья Нестерова (категория «Студент»), Яна Ляпустина (категория «Школьник») в компетенции «Швея»; Софья Берсенева (категория «Школьник»), Алина Нестерова (категория «Студент») в компетенции «Художественное вышивание; Ульяна Бетева (категория «Студент») в компетенции «Вязание крючком» и Александра Елфимова (категория «Школьник») в компетенции «Флористика».