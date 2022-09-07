Курганский судебный пристав примет участие в поисковых работах под Новороссийском

С 6 по 18 сентября в Новороссийске пройдет всероссийская Вахта Памяти. Судебные приставы из разных регионов страны объединятся для проведения масштабных поисковых работ на горе Колдун и в районе горы Сахарная голова (Краснодарский край), где во время Великой Отечественной войны шли ожесточенные бои. Задача поисковиков – найти останки воинов-защитников и увековечить их память.

Выполнять поисковые задания будут сводные отряды, сформированные из представителей 41 субъекта Российской Федерации – всего поиском погибших бойцов будут заниматься 200 человек. В их число вошел и представитель УФССП России по Курганской области Максим Моксунов.

Моксунов – опытный поисковик, впервые к Вахте Памяти присоединился в 2014 году по зову сердца, в составе экспедиции побывал в Орле, Керчи и Владикавказе. Поисковому мастерству обучался на месте - у старших коллег - и теперь с удовольствием передает опыт новичкам. Группе, в которой работал Максим Владимирович, не раз удавалось отыскать останки погибших красноармейцев и захоронить их с почестями. «Один мой прадед погиб в годы Великой Отечественной войны на Карельском фронте. Другой прадед горел в танке под Курской дугой, но сумел вернуться домой. Третий прадед, несмотря на то, что был ранен под Будапештом, дожил до Победы. Но сколько их боевых товарищей до сих пор остаются в списках без вести пропавших, еще не захоронены! Разве я – правнук поколения победителей – могу быть безучастным к поисковому движению? Убежден, Вахта Памяти – наш долг, -– Когда впервые узнал о том, что в Службе действует поисковое движение, просто взял отпуск, собрал вещи и поехал», - рассказал Максим Моксунов.

Вахта Памяти 2022 года приурочена ко Дню освобождения г. Новороссийска.

Организованное поисковое движение действует в Федеральной службе судебных приставов с 2010 года. Сотрудники службы проводят работу по увековечению памяти воинов, погибших в годы войны. Судебные приставы и члены их семей в период отпусков и выходных дней принимают участие в поисковых экспедициях Вахты Памяти, работе с архивными документами.