Курганский священник рассказал, как тоталитарные секты маскируются под творческие коллективы

Секты в регионе делятся на три порядка: неоязыческие, псевдохристианские, оккультные - нехристианского происхождения.

«Многие организации этого порядка существуют и действуют скрытно, маскируясь под различные народные коллективы, центры реабилитации, уроки танца и прочее. Особенно огорчает, что учреждения культуры, порой не осознанно, а иногда и вполне сознательно, содействуют сектантским движениям, устраивая их праздники или предлагая площадку для мероприятий», - отметил отец Алексей, выступая перед посетителями выставки-ярмарки «Добрый свет Рождества».

Священник рассказал о работе миссионерского апологетического центра имени святителя Макария (Невского), который помогает людям, сталкивающимся с сектами. В задачи центра входит распространение объективной информации, психологическая и духовная помощь жертвам сект и их родственникам.

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