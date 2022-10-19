Курганский ТЦ собрал 56 кг вещей для жителей Донбасса

Сотрудники «Зауральского торгового дома» пожертвовали непродовольственные товары – вещи и обувь – для жителей Донбасса. Всего собрали 56 кг, семь коробок, как передал Региональный цент развития добровольчества.

В администрации торгового центра прокомментировали: «Мы не можем стоять в стороне и поэтому всеми сотрудниками «Зауральского торгового дома» решили помочь жителям Донбасса и передать одежду, обувь. Товар совершенно новый. Мы просто хотим помочь людям, оставшимся без крова, одежды и средств существования».

В Кургане работает региональный штаб #МЫВМЕСТЕ. Напомним, гуманитарную помощь для профессиональных военных, мобилизованных граждан и их семей можно передать по двум адресам: улица Советская, 110 и улица Техническая, 4. Всё необходимое принимается ежедневно, без выходных, с 10:00 до 19:00 часов.

Помимо гуманитарной помощи семьи участников СВО могут получить психологическую. Специалисты Психологического центра «Феникс» готовы предоставить по три бесплатных консультации очно или онлайн. Записаться на консультацию можно через сообщения в WhatsApp, Viber или Telegram по телефону: 89088330011.

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