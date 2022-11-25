Курганский театр кукол «Гулливер» подготовил новогоднюю программу

Удивительную программу, новогоднее настроение и великолепие волшебной сказки, все это приготовил своим зрителям Курганский театр кукол «Гулливер». Презентацию праздничной программы на пресс-конференции в Курганском областном Доме народного творчества начал театральный Дедушка Мороз.

«До Нового года совсем осталось немного. Но я со своим помощниками так плодотворно поработал и подготовил для наших и маленьких, и взрослых зрителей очень-очень хорошее новогоднее чудо. И не только чудо, но и подарочки», - рассказал актер театра кукол «Гулливер» Александр Романюк.

Далее Дедушка передал слово своей помощнице, заведующей литературным отделом Курганского театра кукол «Гулливер» Олесе Гляделовой.

«Новогодняя компания курганского театра кукол «Гулливер» стартует с 24 декабря и продлится всю предновогоднюю неделю, продолжится в каникулярное время в январе, после Нового года. Для наших маленьких зрителей мы подготовили спектакли «Руковичка Дедушки Мороза» и «Маша и Медведь». Для детей среднего возраста - «Принцесса на горошине». А для детей старшего и подросткового возраста мы покажем спектакль «Белоснежка и Алоцветик». Перед каждым спектаклем запланированы интермедии от Дедушки Мороза и Снегурочки», - анонсировала помощница Дедушки Мороза.

Василий Малухин. Фото Николая Пушилина

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