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Курганский тяжелоатлет завоевал серебряную медаль первенства России

Данила Тюленев является членом спортивной сборной области.

16 ноября, 2022 - 15:31

Мастер спорта по тяжелой атлетике, студент Зауральского колледжа физической культуры и здоровья Данила Тюленев на первенстве России по тяжелой атлетике среди юниоров и юниорок завоевал серебро в рывке и стал третьим в сумме двоеборья. Наш земляк выступал в весовой категории 61 кг.

Как рассказали в пресс-службе Управления по физической культуре и спорту Курганской области, начинал тренироваться Данила Тюленев в городе Петухово у Григория Рудовского (выпускника колледжа физической культуры и здоровья), в 2020 году, будучи КМС по тяжелой атлетике, Данила поступил в ЗКФКиЗ на отделение спортивной подготовки.

Звание Мастера спорта по тяжелой атлетике молодому человеку  присвоено в июне 2021 года. Данила - член спортивной сборной команды Курганской области и состоит в резерве спортивной сборной России по тяжелой атлетике.

Фото предоставлено Управлением по физической культуре и спорту Курганской области.

 

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16 ноября, 2022 - 15:31

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