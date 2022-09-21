Курганский ветеран боевых действий: «Победа будет за нами!»

Жители Донбасса, Запорожья и Херсона выступают за присоединение к России. В этом убежден председатель Курганской региональной организации «Военные инвалиды», член Общественной палаты Курганской области Александр Сорокин, который сегодня, 23 сентября, принял участие в митинге-концерте «Своих не бросаем!», прошедшем в Центральном парке культуры и отдыха города Кургана.

- В 2015 году мы, курганские ветераны боевых действий, собрали 40 тонн гуманитарной помощи и повезли ее на двух фурах ветеранам Великой Отечественной войны, проживающим на Донбассе. Увиденное шокировало нас. На местных кладбищах целые «улицы» свежих могил, в которых лежали мирные жители, пострадавшие от агрессии киевского режима. Сейчас, после начала спецоперации, ветераны из освобожденных территорий звонят и пишут нам со словами: «Как долго мы вас ждали! Только не бросайте нас! Мы – за референдум! Мы – за Россию! Мы хотим жить с вами!», - рассказал Александр Сорокин «Новому миру».

По его словам, курганские ветераны полностью поддерживают частичную мобилизацию, объявленную Президентом России Владимиром Путиным. Они считают, что нужен рывок, чтобы сломать хребет неонацизму и добиться поставленных Верховным главнокомандующим Вооруженных Сил РФ целей.

- Буквально вчера я разговорился на улице с молодым курганцем. 28 лет, семья, работает курьером в службе доставки. Спросил у него: «Если завтра придет повестка в военкомат, пойдешь воевать?» Говорит: «Пойду. Надо Родину защищать». У меня аж на сердце от его слов потеплело и слезы выступили. Убежден, Победа будет за нами! – заявил председатель Курганской региональной организации «Военные инвалиды».

Николай Волков.

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