Курганский ветеран: «Победителей в ядерной войне не будет»

6 и 9 августа 1945 года Соединенные Штаты Америки подвергли атомной бомбардировке японские города Хиросима и Нагасаки. Общее число жертв трагедии превысило 450 тысяч человек. И до сих пор почти 5000 человек в год умирают от заболеваний, вызванных радиационным облучением.

Почему это произошло? И может ли трагедия повториться в дальнейшем? На эти вопросы «Новому миру» ответил председатель Комитета ветеранов войны, военной службы и правоохранительных органов Курганского областного Совета ветеранов, заместитель председателя Курганского регионального отделения Российского военно-исторического общества Юрий ЧЕРКАЩЕНКО.

- США стали первыми обладателями атомного оружия на Земле. Они создали его благодаря наработкам ученых фашистской Германии, которых вывезли к себе с территории охваченной пламенем Второй мировой войны Европы.

Была ли необходимость в применении атомного оружия? Мы, ветераны военной службы и силовых структур, убеждены, что нет. Великая Отечественная война на тот момент уже закончилась. Красная Армия победила Третий рейх, который до этого поработил почти полмира. Союзник немцев, Япония, тоже была близка к капитуляции.

Зачем же нужно было бомбить мирные города? Историки считают, что США хотели продемонстрировать мощь нового оружия, которое оказалось в их распоряжении, чтобы во всеуслышание заявить о притязаниях на мировое господство. Их не остановило даже огромное количество потенциальных жертв. И самое ужасное — то, что при бомбардировке погибнут мирные люди, не представляющие никакой угрозы для находящейся далеко за океаном Америки.

Смущает и другое. Современные японцы — просвещенный и эрудированный народ. Но далеко не все они знают, кто именно нанес ядерный удар по их государству. Даже когда японцы вспоминают о бомбардировках Хиросимы и Нагасаки, нигде не озвучивается, кто же отдал этот приказ и чьи самолеты сбросили на мирное население атомные бомбы, издевательски названные их авторами «Малыш» и «Толстяк».

Возможно, это делается для того, чтобы не пробуждать среди японцев реваншистские настроения, поскольку сейчас на территории их страны располагаются американские военные базы, и в японские порты регулярно заходят авианосцы и подводные лодки США, имеющие на своем борту ядерное оружие.

Японцы объясняют присутствие американских военных защитой от якобы угрозы со стороны СССР, а теперь России. Но наша страна никогда не применяла атомное оружие. Мы вынуждены были создать его, чтобы не допустить новых Хиросим. Мы знали, что США вынашивают план ядерного удара по СССР, и сейчас это доказанный исторический факт, который не осмеливаются оспаривать даже ярые пропагандисты Запада. Создав ядерное оружие, мы восстановили баланс сил и тем самым сохранили мир на Земле.

Однако сегодня опасность атомной войны снова велика. Соединенные Штаты и их сателлиты отказались от выполнения ранее заключенных договоренностей о ядерной безопасности, которые были наработаны целыми поколениями политиков и дипломатов.

Помимо этого появились новые члены так называемого «Ядерного клуба» - числа стран, имеющих ядерное оружие. Причем они не собираются подписывать международные соглашения о ядерной безопасности. Те же украинские политики открыто заявляли, что хотели иметь ядерное оружие, и призывали НАТО помочь им в этом, но наотрез отказывались от принятия на себя связанных с этим обязательств перед мировым сообществом.

Сегодня на планете накоплено столько ядерного оружия, что весь мир можно уничтожить залпом одного авианосца или одной подводной лодки. Поэтому крайне настораживает тот факт, что Организация Объединенных Наций, которая была создана, чтобы предотвращать войны, позволяет США и ее сателлитам продавливать решения, которые выгодны им и только им, но никак не сохранению мира на Земле. Даже Япония, которая заплатила страшную цену за демонстрацию силы американцами в 1945 году, теперь бездумно поддерживает антироссийские санкции, инициированные Соединенными Штатами.

Мы полагаемся на мудрость военно-политического руководства России и нашего дипломатического корпуса. Надеемся, они найдут нужные слова, чтобы вернуть наших западных «партнеров» к здравому смыслу. Руководителям других стран давно пора осознать, что над миром в очередной раз нависла угроза уничтожения. Победителей в ядерной войне не будет.

Записал Николай Волков.

Фото автора.

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