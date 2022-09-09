Курганский вездеход «Бурлак» пройдет там, где не ступала нога человека

На Межрегиональной промышленной выставке-форуме «КурганСпецПром» помимо снегоболотохода «Феникс» представили его «большого брата» - вездеходы «Бурлак». Они тоже создаются в Кургане. Предназначение – перевозка людей и грузов при экстремальных погодных условиях и нулевой проходимости.

- Габариты грузопассажирской версии машины – 7,5 метра в длину, 3,2 метра в высоту и 2,9 метра в ширину. У «Бурлака» самые большие колеса на вездеходном рынке – 1,75 метра, что очень положительно влияет на его проходимость. Помимо этого у машины очень большой дорожный просвет, который также влияет на проходимость, - рассказал «Новому миру» руководитель отдела продаж ООО «Вездеходы «Бурлак» Игорь Исаев.

Турбодизельный двигатель мощностью 150 лошадиных сил позволяет перевозить до 19 человек и нескольких тонн груза. Запас хода – до 2500 километров по бездорожью. Это настоящая находка для арктических экспедиций, структур МЧС, пограничников, нефтяников и просто любителей экстремального отдыха.

- Кабина «Бурлака» собрана по принципу термоса. Зимой в нем очень тепло. Когда мы проводили испытания в Якутии, температура за бортом была -57 градусов. А люди внутри находились в тельняшках и тапочках на босу ногу, - сообщил Игорь Исаев.

В связи с этим курганский вездеход очень востребован на рынке. Там, где не ступит нога человека, пройдет «Бурлак»!

Николай Волков.

Фото Николая Пушилина.

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