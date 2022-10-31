Курганский военком заявил о завершении частичной мобилизации в регионе

Частичная мобилизация, объявленная Президентом Российской Федерации, завершена 28 октября.

«Установленное задание для Курганской области выполнено. Благодарю губернатора Курганской области, правительство Курганской области, органы местного самоуправления, органы исполнительной власти за организацию и проведение мобилизации в Курганской области», - обратился к участникам региональной мобилизационной комиссии, возглавляемой губернатором Вадимом Шумковым, военный комиссар Курганской области Айрат Зарипов.

1 ноября в Курганской области стартует осенняя призывная кампания. Военком проинформировал о том, что новобранцы, призванные на военную службу этой осенью, привлекаться к спецоперации не будут.

«Все военнослужащие по призыву будут непосредственно направляться в воинские части, а также в учебные воинские части для получения военно-учетной специальности. Для участия в военной специальной операции военнослужащие по призыву направляться не будут», - рассказал Айрат Зарипов.

Губернатор Вадим Шумков подчеркнул, что регион продолжит оказывать помощь мобилизованным жителям региона в приобретении экипировки и снаряжения, заботиться об их семьях.

Ранее мы сообщали, что по инициативе главы региона на снаряжение и экипировку для мобилизованных правительством области уже направлено 38 млн рублей. Кроме того, на снабжение военной части из Щучанского округа, частей Росгвардии и полиции, направляемых в зону СВО, выделено еще порядка 27 млн рублей из всех видов источников. Семьям мобилизованных также оказывается адресная поддержка, в том числе, материальная и психологическая помощь.

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