Курганский волонтёр создаёт бизиборды и отдаёт их в детские сады

Волонтёр Курганского техникума строительных технологий и городского хозяйства Михаил Пушкарев – автор проекта «Спешите делать добро» - вместе с командой изготавливает бизиборды и передаёт их в детские сады.

Бизиборд (busy–занимательный, board – доска) - это набор предметов, изначально выполняемый в виде развивающей доски для детей. В набор бизиборда могут входить кнопки, вентили, колесики, замки, дверцы, шестеренки. Это даёт возможность ребёнку познавать мир через тактильное восприятие.

По информации Молодёжного портала Зауралья prospekt45.ru, идея создать «занимательные доски» появилась у студентов во время подготовки к конкурсу на форуме «За Уралом». Тогда грантовую поддержку получить не удалось. Однако инициативу Пушкарёва заметили в департаменте образования и науки. Благодаря поддержке местных властей проект удалось воплотить в жизнь.

Активисты утверждают, что делают бизиборды из экологических и безопасных материалов — древесины, металла, пластика и ткани.

Для развития мелкой моторики на доске помещаются вертушки, защелки, шнурки, деревянные шестеренки, цифры и бельевые прищепки. Набор элементов ребята выбирали самостоятельно, при этом советовались с педагогами и родителям малышей.

Сейчас у волонтёров изготовлено два бизиборда в виде крокодилов, один из них они отдали в курганский детский сад «Колокольчик».

Фото предоставлено Молодёжным порталом Зауралья.

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