Курганский врач в Москве отточил навыки бронхоскопии и колоноскопии

Врач-детский хирург и эндоскопист Курганской областной детской клинической больницы имени Красного Креста Далгат Асланов принял участие в обучающем семинаре "Особенности внутрипросветной эндоскопии у детей" в Москве.

Мероприятие состоялось в НИИ неотложной детской хирургии и травматологии под руководством заведующего эндоскопической службой Анастасии Харитоновой.

Курс направлен на совершенствование и получение новой компетенции, необходимой для профессиональной деятельности. Отрабатывались и оттачивались навыки бронхоскопии, колоноскопии и эзофагогастродуаденоскопии на муляжах-манекенах, сообщили в пресс-службе департамента здравоохранения региона. Далее обучение переносилось на рабочее место в эндоскопический кабинет, в котором проводились осмотр и манипуляции с пациентами с различной патологией.

За круглым столом обсуждались проблемные вопросы в детской эндоскопии.

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