Курганский врач в Санкт-Петербурге поблагодарил команду, которая лечит острые нарушения мозгового кровообращения

Сосудистый хирург областной клинической больницы Николай Руденко принял участие в пятой Всероссийской научно-практической конференции по инновационным рентгенэндоваскулярным технологиям в лечении хронических и острых нарушениях мозгового кровообращения. Она проходила в Санкт-Петербурге.

На мероприятии разобрали интересный клинический случай и обсудили слаженную работу команды Курганской областной клинической больницы, сообщили в депздраве региона.

«Я хотел выразить благодарность нашей нейрокоманде: неврологам, специалистам по лучевой диагностике, медицинским сёстрам РХМДИЛ, НХО-отделению, среднему медицинскому персоналу приемного отделения и руководству нашей больницы», - отметил Николай Руденко.

По его словам, далеко не во всех субъектах РФ есть опция эндоваскулярного лечения острого нарушения мозгового кровообращения. В медучреждении, где работает Николай, трудится сплоченная команда профессионалов. «Во многих случаях мы добиваемся полного регресса неврологического дефицита! Лечение ОНМК - сложнейшая мультидисциплинарная проблема», - подчеркнул Николай Руденко.

Читайте наши новости также в "Одноклассниках", "Вконтакте" и в телеграм-канале.