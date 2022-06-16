Курганский врач: «В сердце каждого медика должна быть любовь к людям»

Во время чествования медицинских работников Курганской области, прошедшего накануне их профессионального праздника, состоялось награждение лучших представителей отрасли. Врачами, фельдшерам, медицинским сестрам, водителям скорой помощи и другим работникам сферы здравоохранения вручили благодарственные письма губернатора Курганской области, регионального парламента, министера здравоохранения РФ и нагрудные знаки «Отличник здравоохранения».

Среди награжденных оказалась заведующая диспансерным отделением Курганской областной психоневрологической больницы Екатерина Медведева.

- Уже я давно пришла к выводу, и последнее время только подтвердило его правильность, что работа в системе здравоохранения требует от нас, медицинских работников, большой самоотдачи, терпения и очень большой любви к людям. Руководствуясь этими принципами, я и пошла осознанно в медицинский институт, поскольку с детского возраста хотела быть врачом, и работаю все годы своей карьеры. Работа приносит мне радость и моральное удовлетворение. Я хочу помогать людям и помогаю им, - призналась «Новому миру» Екатерина Геннадьевна.

Через наше издание она пожелала всем медицинским работникам здоровья, терпения, самоотдачи, мужества, а главное – любви к людям.

- Считаю, любовь к людям должна быть в сердце каждого медицинского работника, - уверенно заявила заведующая диспансерным отделением Курганской областной психоневрологической больницы.

Николай Волков.

Фото автора.

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