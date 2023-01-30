Курганский ЗАГС будет открывать дополнительный зал для регистрации брака в «красивые даты»

Курганский Дворец бракосочетания намерен дополнительно открывать Малый зал для торжественных регистраций заключения брака в 2023 голу в так называемые «красивые даты», связанные с цифрой 23.Как правило, в эти дни именно в нашем городе спрос на бракосочетание будет повышен.

В курганском ЗАГСе данный казус объяснили тем, что большинство современных пар хотят, чтобы дата их свадьбы была не только удачной, но и красивой. Молодожены считают, что их отношения исключительны, поэтому дата бракосочетания для них не менее важна, чем место и стиль будущей свадьбы. Выбирая день бракосочетания, влюбленные пары останавливаются на «красивых датах», которые, якобы, сулят счастливую, крепкую семейную жизнь до старости.

В 2023 году лидирующую позицию занимает 23-е число каждого месяца, которое красиво перекликается с годом: 23.03.2023, 23.06.2023, 23.09.2023 и другие. Также привлекательными датами считаются 07.07.2023 и 08.07.2023 – День семьи, любви и верности. Регистрации заключения брака в эти дни будут торжественными.

Сотрудники Дворца бракосочетания считают, что при определении даты свадьбы опираться на «красивые даты» не стоит. Намного важнее, с каким чувством молодожены идут под венец. Брачные узы могут быть нерушимы до самой старости, если супруги умеют ценить и уважать свои отношения.

В ЗАГСе напомнили, что заявление о заключении брака разрешено подавать непосредственно во Дворце бракосочетания, а также через единый портал госуслуг.

Фото Николая Пушилина.

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