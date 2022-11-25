Курганский завод будет выпускать детали для БМП на новом оборудовании

Курганмашзавод запускает три новых горизонтально-фрезерных центра для обработки средних и крупных деталей.

Новое оборудование позволит комплексно обрабатывать изделия, поскольку операции сверления, фрезерования, расточки и нарезания резьбы проводятся в автоматическом режиме по заданной технологической программе. У станков двухпалетная компоновка и увеличенная емкость магазина для сменного инструмента.

Это позволяет без перенастройки производить последовательно сразу несколько операций и экономить время, совмещая обработку детали на одной палете с загрузочными операциями на второй. Современные обрабатывающие центры обеспечивают высокое качество обработки деталей, точность заданных параметров и в разы повышают производительность труда.

Сегодня на новом оборудовании ведется освоение выпуска картеров для трансмиссии, отладка программ и режимов резания.

- Деталь трудоемкая, сложная в обработке. На каждом картере более 200 линейных размеров, которые обеспечиваются программой, - пояснил начальник цеха № 390 механосборочного завода Константин Анискеев.

По информации пресс-службы ПАО «Курганмашзавод».

Читайте наши новости также в "Одноклассниках", "Вконтакте" и в телеграм-канале.