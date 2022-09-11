Курганский завод изготовил статую вратаря для Владислава Третьяка

ЗАО «Курганстальмост» создало статую хоккейного вратаря. Это подарок от завода и хоккейной команды «Зауралье» для президента Федерации хоккея России Владислава Третьяка в честь его 70-летия.

Как сообщает sports.ru, статую установили в «Парке легенд» перед Музеем хоккейной славы в Москве. Владислав Третьяк отметил, что это собирательный образ вратаря 1960-1970 годов.

Статуя представляет из себя голкипера, который готовится отразить бросок. Монумент уже успели высмеять авторы хоккейных телеграм-каналов, сравнить его с персонажами фильмов-ужасов.

Генеральный директор предприятия «Курганстальмост» Дмитрий Парышев удостоен звания «Золотой человек системы образования», которое было введено в этом году Общественным советом при департаменте образования и науки Курганской области. Награду Дмитрий Парышев получил 8 сентября во время открытия детского сада в селе Введенском из рук губернатора Вадима Шумкова. «Три наших последних садика — в Шадринске, Большом Чаусове и Введенке – это, на мой взгляд, уникальные и интересные детские сады, в которых постоянно много света, есть релакционная зона, где дети могут собираться, и нет тех клетушек, которые раньше были в детских садах. Они более обширные, просторные и солнечные, сделаны входные стеклянные группы, чтобы был обзор. Такие сады нужно строить не только в районах, но и в городе. Будем стараться, чтобы это стало тенденцией», - поделился Дмитрий Парышев.

Фото из телеграм-канала «Конек Оккама».



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