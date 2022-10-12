Курганский завод поставит металлоконструкции для ремонта Крымского моста

Повреждения одной из опор частично разрушенного Крымского моста устранят к концу этой недели. Об этом заявил заместитель председателя Правительства России Марат Хуснуллин на оперативном совещании у премьер-министра страны Михаила Мишустина. При этом Марат Хуснуллин отметил, что ряд российских предприятий в ближайшее время начнут поставки металлоконструкций для выполнения ремонта.

«Провели работу с заводами-поставщиками строительных материалов. Хочу поблагодарить всех за оперативную работу. Уже к концу недели ожидаем начала поставок металлоконструкций из городов Тюмени, Кургана и Воронежа», — отметил вице-премьер. Министерству транспорта РФ и ГИБДД поручено сопровождать эти крупногабаритные грузы для оперативной доставки к месту проведения ремонтных работ.

Сейчас уже проведён демонтаж асфальта на консолях балки автомобильной дороги. На ликвидации последствий задействовано порядка 150 человек. План - график по демонтажу повреждённых конструкций будет готов в течение трёх дней. К этому времени на место прибудут дополнительные производственные ресурсы – плавучие краны и другая необходимая техника. Водолазы продолжают проверять опоры моста и тяжесть их повреждений. Работы на объекте ведутся круглосуточно двумя полноценными сменами. Грузопассажирское железнодорожное сообщение, и движение легкового транспорта по Крымскому мосту уже восстановлено.

Фото Николая Пушилина

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