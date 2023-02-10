Курганский завод презентовал отечественный аналог конвейера-штабелеукладчика

Курганский машиностроительный завод конвейерного оборудования презентовал производителям 30 регионов России свою новую продукцию.

"Ребята разработали не уступающий импортному отечественный аналог конвейера-штабелеукладчика. Он широко используется для горных и портовых работ", - написал в своём телеграм-канале губернатор Вадим Шумков.

По словам главы региона, на 99% он собран из отечественных комплектующих. Спрос есть, это уже четвертая такая машина. После испытаний поедет в Забайкалье, на золоторудные месторождения.

"Сейчас работают над опытным образцом автомобильного конвейера-приемника, которым планируют заменить европейские аналоги. В планах - расширение производства и создание новых рабочих мест, на 50 млн рублей закупка нового оборудования. Поддержим", - отметил глава региона.