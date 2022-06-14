Курганский завод расширит выпуск буровых установок для нефтегазовой отрасли

Завод «Буровые установки Кургана» намерен расширить выпуск буровых установок для нефтегазовой промышленности: сейчас здесь производятся 225-тонные мобильные буровые и подъемные агрегаты грузоподъемностью 80-100 тонн для капремонта и освоения скважин, но в разработке находятся установки с более высокой грузоподъемностью - к их выпуску завод может приступить в ближайшее время. Об этом сообщил ИА ТАСС исполняющий обязанности генерального директора завода Александр Шмаков.

По словам Шмакова, разработки новой техники ведутся, в том числе машин более тяжелого класса, которые начнут выпускать в ближайшее время.

Руководитель добавил, что техника разрабатывается как с традиционным дизельным, так и с перспективным электрическим приводом. По новым буровым уже ведутся переговоры с потенциальными заказчиками.

По данным Александра Шмакова планируется ввести в эксплуатацию еще один производственный корпус. С окончанием его постройки плановое производство подъемных агрегатов для ремонта и освоения скважин увеличится почти в два раза - с 22 до 40 в год, а также будет налажено серийное производство мобильных буровых установок с объемом выпуска более 10 комплектов в год.

С момента основания завода выросло и число рабочих мест на заводе - с 50 до более 150. Шмаков считает, что ситуация с санкциями не повлияла на деятельность предприятия - завод сотрудничает с российскими производителями и компаниями из дружественных России стран. По словам директора завода, ключевой задачей является повышение уровня локализации производства для снижения зависимости от импортных комплектующих. С этой целью, помимо производственной модернизации самого завода, создана, успешно функционирует и будет дальше расширяться сеть кооперации с отечественными предприятиями.

По информации ИА ТАСС.

Источник фото: ООО «Завод «Буровые установки Кургана»

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