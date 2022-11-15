Курганский завод взялся за благоустройство набережной

Коллектив Курганского машиностроительного завода конвейерного оборудования взял шефство над участком набережной реки Тобол, расположенным за зданием культурного центра «Курган».

Благоустроенная набережная станет для горожан местом отдыха, где можно будет дышать свежим воздухом, проводить время с семьёй, заниматься физкультурой и спортом. Многие сотрудники завода проживают на территории микрорайона Энергетики.

Заводчане расчистили участок набережной от сухостоя и дикой поросли, выкорчевали старые пни. Провели выравнивание верхнего пояса плит, отремонтировали лестничные марши с левой стороны, демонтировали перильное ограждение по нижнему и по верхнему поясу плит протяжённостью 70 метров, подготовили перильные ограждения на лестничные марши с двух сторон, сообщили в пресс-службе администрации города. Сейчас ведут работы по монтажу перил и восстановлению лестничных маршей. Также ведётся разработка проектной документации по благоустройству данной территории. На обновлённой набережной предприятие планирует разместить спортивные, детские площадки, малые архитектурные формы.

Фото с сайта администрации города Кургана.

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