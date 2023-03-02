Курганский зритель с восторгом принял премьеру «Женитьбы Фигаро»

Кто может провернуть множество интриг, одна гениальнее другой в течении одного дня? Ну, конечно, Фигаро. Судите сами. Фигаро, слуга графа Альмавивы заставил господина отказаться от права первой ночи, так как собрался жениться на прекрасной горничной графини Сюзанне. Фигаро выигрывает суд с экономкой Марцелиной, которой должен денег. Фигаро придумывает план, как молодой паж Керубино, влюбленный в графиню и отправленный за это графом в ссылку, сможет вернуться в замок. Фигаро через тайное послание убеждает графа, что у его жены есть тайный поклонник.

Все эти хитросплетения счастливо заканчивается для главного героя. «Безумный день, или Женитьба Фигаро», ставшая второй из трилогии о похождениях Фигаро, была написана в XVIII веке, но актуальна до сих пор. Именно поэтому Курганский театр драмы решил вновь оживить ее на своих помостках. Но, чтобы вдохнуть в нее новую жизнь, постановку решили сделать в формате музыкальной комедии.

«Когда Курганский театр попросил меня поставить музыкальную комедию, я подумал, почему бы и нет, я очень люблю музыкальные спектакли. Это моя третья постановка в вашем театре, предыдущие, «Ханумэ» и «Тевье-молочник», это тоже музыкальные спектакли. Труппу я уже знаю, ребята замечательно поют и танцуют. Пьеса музыкально звучит очень необычно, но корректно и тактично, даже стильно», - рассказал режиссер-постановщик из Санкт-Петербурга, заслуженный артист РФ Александр Исаков.

На курганской сцене постановщикам удалось органично свети воедино Бомарше, музыку Моцарта и Россини с современным звучанием и подачей.

«Мы нахулиганили там, но старались сделать это с большим уважением к гениальным авторам. Я ставила перед собой задачу, более близким музыкальным языком современному слушателю, особенно молодежи, еще раз преподнести эту гениальную музыку. Ведь опера «Свадьба Фигаро» была написана в 1786 году, а премьера «Сивильского цирюльника» состоялась в 1816 году», поделилась музыкальный руководитель, аранжировщик Елена Буланова.

Блестяще исполнивший роль графа Альмавивы актер Курганского театра драмы Иван Шалиманов рассказал о том, что для него роль складывалась неоднозначно:

«Сначала я думал, что это будет намного легче, что жанр легкий, ни к чему не обязывающий, воздушный, думал, с «пол-пинка» возьму и пойду. Но оказалось, что материал сложный, пришлось поработать над собой, чтобы что-то получилось на сцене. С образом, ранее созданным Ширвиндтом, я не работал. У нас другой спектакль, другие скорости, другое время, другие мысли, наше поколение по-иному воспринимает материал. У нас все живее, четче, конкретнее, стремительнее».

А научить актеров правильно и грациозно танцевать взялась новая актриса театра драмы Евгения Речкина.

«Работа такого хореографического масштаба для меня была одной из первых. До этого я ставила небольшие номера для драматических спектаклей. А это именно музыкальный спектакль, тем более, с труппой я еще не настолько хорошо знакома. Но, я считаю, что у нас все получилось. Вообще, для меня классическая музыка очень близка, в этом плане мне было даже проще. Потому что, испанские мотивы, классика, со всем этим я с детства знакома, для меня даже современная пластика тяжелее дается, но в спектакле с современными обработками и она присутствует, чтобы это было понятно современному зрителю», - поделилась хореграф.

Курганский зритель с восторгом принял премьеру «Женитьбы Фигаро». Овации и цветы, все было как положено, в большом количестве. Занавес закрылся, но актеры вновь готовы порадовать своего зрителя блестящим прочтением нестареющей классики.

Василий Малухин. Фото Курганского Театрально-Концертного объединения

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