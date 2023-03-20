Курганское пиво высоко оценили зарубежные эксперты

Подведены итоги конкурса «РОСГЛАВПИВО® – Главное Пиво России».

Поступило 502 образца от 163 российских и зарубежных компаний - представителей малого, среднего и крупного пивоваренного бизнеса. В состав жюри конкурса вошел 31 ведущий эксперт отрасли – представители России, стран ближнего и дальнего зарубежья.

Наши предприятия достойно показали себя. По результатам обработки дегустационных листов президиум экспертного жюри конкурса принял решение о присуждении золотых наград в категориях «Пиво с травами и пряностями» и «Немецкий стиль Мэрцен», а также серебряной награды в категории «Сладкий стаут», предприятию «Мясокомбинат «Велес». Золотую награду в категории «Светлое/Лагер», а также бронзовую награду в категории «Крепкий лагер» завоевало предприятие «Зауральские напитки». Золотой награды в категории «Европейский стиль Мягкий лагер» удостоено предприятие «45 калибр» / ООО «СИБПРОМ».

Торжественная церемония награждения победителей конкурса «РОСГЛАВПИВО®» - Главное пиво России» состоится 28 марта на VII Международной выставке индустрии напитков «BeviTec» (ВЦ «ВДНХ»).

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