Курганское правительство изменило вектор бизнес-миссий

Правительство Курганской области было вынуждено изменить направление экспортной активности местных предпринимателей. Это связано с последними политическими событиями и сделано для того, чтобы защитить интересы зауральского бизнеса, которые, как показал опыт, нарушаются в западных странах. Об этом «Новому миру» сообщил директор департамента экономического развития Курганской области Владимир Ковалев.

- Вектор бизнес-миссий теперь направлен на государства, не относящиеся в числу недружественных России. Например, недавно делегация зауральских предпринимателей организованно посещала Республику Беларусь. Они ознакомили белорусских коллег с образцами своей продукции, узнали об их производственных возможностях, обсудили перспективы возможной кооперации и продвижения продукции на территориях братских государств, - рассказал Владимир Ковалев.

По его словам, сейчас планируются очередные бизнес-миссии. Они будут направлены в другие страны Содружества независимых государств.

Чтобы стать участником делегаций, зауральские предприниматели могут обратиться в Центр поддержки экспорта (структурное подразделение Фонда «Инвестиционное агентство Курганской области») или Торгово-промышленную палату Курганской области. Им расскажут об условиях участия в бизнес-миссии и, что немаловажно, предложат меры государственной поддержки для поездки, изготовления презентационной продукции и так далее.

Николай Волков.

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