Курганское правительство помогает бизнесу модернизировать производство

Основной финансовой мерой поддержки бизнеса в Курганской области является компенсация части затрат на покупку техники и оборудования по договорам лизинга. Об этом, выступая в прямом эфире, который прошел в группе регионального правительства в социальной сети «ВКонтакте», сообщила генеральный директор Фонда «Инвестиционное агентство Курганской области» Анна Агафонова.

- Мы компенсируем до 50% от суммы договора, но не более 50 млн рублей, а для резидентов индустриальных парков — до 70% от суммы договора, но не более 60 млн рублей. За 2020 и 2021 годы этой возможностью воспользовались 404 субъекта предпринимательства, которым мы компенсировали в общей сложности 1 млрд 322 млн рублей. Благодаря этой мере поддержки в Курганской области было создано 831 новое рабочее место, - указала Анна Агафонова.

Напомним, что меры поддержки бизнеса в Зауралье оказывают три фонда — Фонд «Инвестиционное агентство Курганской области», Фонд микрофинансирования и Агентство технологического развития. Все они, по словам Анны Агафоновой, работают по принципу «одного окна» и располагаются по одному адресу: город Курган, по ул. Бурова-Петрова, 112.

Николай Волков.

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