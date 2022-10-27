Курганское правительство помогает сыроварам и животноводам

Правительство Курганской области поддерживает развитие животноводства. Причем поддержка является комплексной — помогают не только производить, но и перерабатывать молоко. Об этом сегодня, 27 октября, в ходе прямого эфира, организованного региональным правительством в социальной сети «ВКонтакте», рассказал директор Департамента АПК Курганской области Павел Кощеев.

- В текущем году в регионе по инициативе губернатора Вадима Шумкова появилась новая мера государственной поддержки агропромышленного комплекса. Инвесторам из областного бюджета возмещается до 70% затрат на приобретение модульных животноводческих ферм. Данная мера поддержки оказалась хорошо востребована сельхозтоваропроизводителями. На сегодняшними день приобретено уже более десяти модульных ферм, помимо этого есть заявки на их покупку в 2023 году, - сообщил Павел Кощеев.

Еще одна новая мера господдержки касается сыроваров. Из региональной казны им возмещают до 50% затрат на приобретение технологического оборудования. В следующем году эти меры поддержки планируют развивать, а объемы ассигнований — наращивать.

- Приглашаем сельских жителей активно пользоваться этими возможностями, - призвал сельчан директор областного департамента АПК.

Николай Волков.

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