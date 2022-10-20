Курганское правительство помогло заводу обновить производственную линию

Курганский метизный завод «Сибмаш» получил 7,5 млн рублей государственной поддержки на развитие производства. Это позволило предприятию вместо старых токарных станков установить автоматическую линию горячей штамповки крепежа для запорной арматуры, которую используют в нефтяной и газовой промышленности.

Компенсацию в размере первоначального взноса при приобретении оборудования в лизинг предприятию предоставил Фонд «Агентство технологического развития Курганской области».

Региональные власти также предоставили предприятию возможность воспользоваться одной из самых популярных мер региональной поддержки – льготным микрозаймом в размере 5 млн рублей под 5% годовых на приобретение сырья. Микрозаймы, как и ряд других мер поддержки, включая субсидирование на покупку оборудования, введены по поручению губернатора Курганской области Вадима Шумкова.

- Новая автоматическая линия горячей штамповки крепежа уже установлена, но для ее функционирования необходимо сырье – металл. В Фонде микрофинансирования нам предложили микрозайм по льготной процентной ставке, эти деньги мы направим на то, чтобы обеспечить производственный процесс, - поделилась планами учредитель завода «Сибмаш» Светлана Генералова.

Завод «Сибмаш» снабжает своей продукцией не только курганских промышленников, но и нефтедобывающие предприятия Тюменской области и Республики Башкортостан, поэтому ему важно быть конкурентоспособным. Приобретение современного многофункционального и высокотехнологичного оборудования позволит обеспечить увеличение производственных мощностей и совершенствовать качество изготовляемой продукции.

Напоминаем, что до 5 млн рублей по льготной ставке 5% годовых на приобретение сырья и материалов могут взять промышленные предприятия, сельскохозяйственные кооперативы и те, кто выполняет работы по госконтракту.

А уникально низкой процентной ставкой – всего 0,1 % годовых – может воспользоваться любой предприниматель, который собирается строить или реконструировать производственное здание, провести газовые коммуникации или сделать капитальный ремонт своих рабочих помещений.

Исполнительный директор Фонда микрофинансирования Курганской области Наталья Шутова отмечает, что с начала 2022 года господдержкой в виде льготных микрозаймов воспользовались 79 предпринимателей и организаций Курганской области на общую сумму 250 млн рублей.

Также отметим, что все услуги Фондов «Агентство технологического развития Курганской области», «Инвестиционное агентство Курганской области» и Фонда микрофинансирования, которые являются операторами Центра «Мой бизнес» в нашем регионе, оказываются бесплатно или на льготных условиях благодаря нацпроекту МСП и содействию Правительства Курганской области.

За более подробной информацией можно обращаться по адресу: ул. Бурова-Петрова, 112а, 3 этаж. Многоканальный телефон: 8 (800) 250-47-31 (по будням с 09:00 до 18:00). Ежедневно информация обновляется на сайтах: Invest45.ru, Мойбизнес45.РФ.

Об этом сообщает пресс-служба губернатора со ссылкой на Фонд «Инвестиционное агентство Курганской области».