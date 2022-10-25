Курганское правительство поздравило юбиляра

Сегодня, 25 октября, 90-летний юбилей отметил житель села Садовое Кетовского округа Анатолий Витальевич Малышкин.

С его именем связано развитие целого ряда хозяйств и округов Курганской области. В этот день юбиляра поздравили от Правительства региона и областного Департамента АПК.

Анатолий Витальевич с самого раннего возраста был знаком с сельским бытом. К окончанию семилетки он уже определился с выбором профессии – решил стать агрономом. Поступил в Куртамышский сельскохозяйственный техникум, а после окончания учебы оказался в деревне Быдино.

Отработав положенное время, Анатолий Малышкин поступил в Курганский сельхозинститут. После его окончания получил распределение в Петуховский округ. Вскоре Анатолия Витальевича избрали первым секретарём Петуховского райкома комсомола. Позже здесь он работал заместителем председателя райисполкома, начальником сельскохозяйственной инспекции.

В Юргамышский округе при активном участии Анатолия Витальевича на селе шло строительство производственных, социальных объектов и жилья.

Сегодня, несмотря на почтенный возраст, юбиляр живо интересуется происходящими событиями в регионе и, особенно, в сельском хозяйстве, а также следит за новостной повесткой.

«Поздравляем Анатолия Витальевича с юбилеем и желаем крепкого здоровья!» - сообщается в сообществе Правительства Курганской области в социальной сети «ВКонтакте».

Фото сообщества Правительства Курганской области в социальной сети «Вконтакте».