Курганское правительство запланировало на следующий год рост собственных доходов

В трех комитетах областной Думы депутаты обсудили проект областного бюджета на ближайшие три года и перспективы социально-экономического развития региона.

Об особенностях формирования областного бюджета на последующие три года депутатам рассказал директор департамента финансов Курганской области Сергей Гаврин.

По словам финансиста, в 2023 году в Курганской области планируется рост собственных доходов, они составят 26 млрд 725,3 миллионов рублей. Основные параметры областного бюджета на 2023 год: доходы – 59 886 455,6 тысяч рублей, расходы – 62 895 591,4 тысяч рублей, дефицит бюджета составит 3 009 135,8 тысяч рублей.

Кроме того депутаты заслушали информацию областного правительства, которую представил директор департамента экономразвития Владимир Ковалев. Он проинформировал об итогах социально-экономического развития области 2022 год. По словам докладчика, в регионе наблюдается положительная динамика по основным видам деятельности. Так, индекс обрабатывающих производств в январе-сентябре 2022 года составил 104,1% к аналогичному периоду 2021 года.

В январе – июне 2022 года инвестиции в основной капитал, направленные на развитие экономики и социальной сферы, составили 19,07 млрд рублей или 129,3% к соответствующему периоду 2021 года в сопоставимой оценке.

Среднедушевой денежный доход населения области в первом полугодии 2022 года составил 24 369 рублей. Однако среднемесячная заработная плата работников организаций составила 38 426,3 рубля, что на 110,7% больше по сравнению с уровнем прошлого года.

Депутатов познакомили с основными параметрами развития региона в агропромышленном комплексе, транспорте, строительстве, а также с основными показателями развития в сферах потребительского рынка, рынка труда, уровня жизни, демографической ситуации и бюджетной системы.