Курганское предприятие наладило выпуск уникальных для России снегоходов

Курганское предприятие «МобиДик» наладило выпуск уникальных для России снегоходов «Арктика 1500», предназначенных для транспортировки грузов и перевозки людей к месту проведения работ, с возможностью буксировки прицепов.

Производство снегохода полностью российское, из отечественных комплектующих, большая часть которых производится на ООО «МобиДик».«Арктика 1500» представляет собой снегоход с механической трансмиссией (на топливной тяге), на гусеничном ходу, сообщили впресс-службе главы региона. Уникальность его состоит в том, что он имеет большую грузоподъемность до 1,5 тонн, может перевозить одновременно 10 и более человек, двигаться по снегу большой глубины и оставаться при этом надежным и управляемым. Максимальная скорость движения 75 км в час. Его можно использовать для решения экстремальных задач: на границе, для МЧС, для горнолыжных курортов. Он может быть интересен для спортивной школы или спортивной базы - к нему есть навеска, он едет и прокладывает лыжню.