Курганское предприятие не собирается отказываться от классики

В будущем году ЗАВОД «Зауральские напитки» отпразднует юбилей – 110 лет с момента создания. Не каждое предприятие Курганской области может похвастаться таким возрастом и отличным результатом, который ценят все любители не только пенного, но и многих сортов иных напитков, среди которых есть и сладкие газированные и минеральные воды.

Для журналистов Курганской области предприятие провело показательную экскурсию, а сотрудники ответили на все животрепещущие вопросы. Экскурсию по всем цехам предприятия провел начальник отдела маркетинга предприятия «Зауральские напитки» Александр Зайкин.

Кроме качества, предприятие может похвастаться двумя памятниками архитектуры – это непосредственно сам пивоваренный завод и дом основателя – Вячеслава Антоновича Гампля, по национальности чеха. Сам пивовар прибыл в Курган по приглашению Дмитрия Ивановича Смолина, уже будучи подданным Австрии. Компания до сих пор опирается на традиции, хотя постоянно внедряет самые современные технологии. А первое упоминание о выпуске пенного напитка вышло в газете «Курганский вестник» в 1913 году.

Золотые медали и Гран-при курганский напиток получал не только в России, но и в Европе (Лондон, Брюссель, Париж). Первоначально напиток производился на Дрожзаводе Смолина, с моментом его смерти выдающийся специалист построил собственный завод на притоке Тобола, который ныне именуется Битевкой. Место было выбрано не случайно – река позволяла получать необходимый для брожения лед. Вплоть до 1957 год здесь мастера и пилили лед. Сейчас же для этих нужд на предприятии используется аммиачная компрессорная.

«К сожалению, химсостав воды, на которой это все варилось, мы не знаем. Именно поэтому ответить на вопрос о соответствии старинной рецептуре на 100% мы не можем. Вкус солода и хмеля также мог за это время измениться. То есть, поменялось сырье, вода и оборудование» - честно поделился со средствами массовой информации наш экскурсовод.

На сегодняшний день на заводе производится 10 сортов пенного, два сорта лечебно-столовой воды, два сорта питьевой и 10 сортов сладких напитков и один квасной.

Аналогичным возрастом предприятия в нашей стране могут похвастаться лишь Самарский и Томский заводы. А в конце мая в Сочи прошла масштабная выставка российских пивоваров, на которой обсуждались перспективы по вопросам сырья для отрасли. Какие вопросы были обсуждены на мероприятии рассказал заместитель главного директора по материально-техническому снабжению предприятия Василий Галунчиков. Подробнее об этом читайте в следующих информационных материалах на сайтах «Новый мир» и Zauralonline.ru.

Василий Малухин. Фото Николая Пушилина.

Читайте наши новости также в "Одноклассниках", "Вконтакте" и на телеграм-канале.