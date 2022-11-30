Курганское предприятие реализует проект повышения производительности труда

В 2022 году Курганский арматурный завод получил возможность стать участником национального проекта «Производительность труда» под руководством Регионального центра компетенций и реализовать проект по повышению производительности труда. Данный проект на предприятии ведет РЦК Челябинска.

В рамках реализации пилотного проекта выбран процесс механической обработки корпуса для клиновой задвижки. Этот процесс выбран с учетом тиражирования на весь поток производства клиновых задвижек на предприятии в дальнейшем сроком на 3 года.

Специалисты РЦК внедряют на заводе технологии бережливого производства, что позволит предприятию за то же время без лишних финансовых затрат начать выпускать больше продукции и увеличивать прибыль при одних и тех же материальных и человеческих ресурсах. Проще говоря, они помогают увеличить количество произведенной продукции в единицу рабочего времени.

В результате планируется увеличить показатель выработки в потоке на 30% и сократить время протекания механической обработки клиновой задвижки на 40%. Также проектные мероприятия позволят равномерно распределить нагрузку на производственное оборудование и операторов в потоке. На сегодняшний день план мероприятий выполнен на 75%.

Плановый эффект от реализации проекта в дальнейшем будет тиражироваться на все производство запорной арматуры, включая литейное производство, что позволит увеличивать показатель производительности труда с приростом на 5% ежегодно в течение 3 последующих лет, начиная с 2023 года.

Фото от департамента экономического развития Курганской области

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