Курганское предприятие «Темпер» в тройке лучших на рынке шаровых кранов

О специфике производства, кадровой политике и условиях труда директор завода «Темпер» Сергей Доронин рассказал руководителям образовательных учреждений в сфере профтехобразования. Делегацию возглавил директор областного департамента образования Андрей Кочеров. Визиты на производства проходят в рамках инициированного лично губернатором Вадимом Михайловичем Шумковым проекта «Кадры под ключ», цель которого подготовка специалистов в соответствии с потребностями предприятий.

Во время экскурсии были показаны заготовительный и сборочный цеха. Весь металл поставляется с Урала, то есть, все делается на местном сырье. Завод «Temper» производит трубопроводную арматуру — это шаровые краны, которые используются в теплоснабжении на городских теплотрассах и в газоснабжении. Эта продукция востребована в каждом городе России и за рубежом.

«Задача производства — максимально облегчить труд сотрудника и больший упор сделать именно на контроль процессов, что позволит повышать производительность. Процесс производства деталей начинается с распиловки ленточными пилами. Это автоматическая резка. Оператор пилы задает размер заготовки, пила все выполняет сама. Далее деталь направляется либо на участок холодно-штампового оборудования, где гнут и выбивают определенные части детали, либо на токарно-фрезерную обработку, где работают операторы станков с ЧПУ, которые наблюдают за процессом и контролируют качество изделия», - рассказал руководитель предприятия.

Сергей Доронин отметил, что на предприятии есть операторы ЧПУ первой категории, которые могут только подавать деталь и контролировать процесс, есть наладчики, которые уже могут вносить корректировки и перенастраивать станки на другие детали. Многие сотрудники учатся на наладчика уже на заводе, тем самым повышая свою категорию.

«У нас был случай, когда на предприятие парень пришел разнорабочим, сейчас он работает начальником цеха. Тут значение имеет отношение к работе, когда можно просто ее сделать, а можно подойти к мастеру и попросить дополнительную. Естественно, таких людей мы стараемся учить и продвигать дальше», - привел пример директор.

Завод производит более 40 тысяч кранов в месяц. Средняя зарплата на предприятии — 40-45 тысяч рублей, существуют надбавки за квалификацию, за универсальность сотрудника.

«Я всегда говорю, что самое важное для сотрудника — это стать специалистом. Чем больше практических навыков и знаний он получит, при этом добросовестно относясь к труду, тем большего он сможет добиться на любом предприятии. Тяжело учебным заведениям «под ключ» научить узкоспециализированного специалиста. Думаю, что большее значение имеют базовые навыки, инженерные, знание процессов, технологий, оборудования, материалов. Ведь производство не стоит на месте, появляются новые технологии. А уникальные особенности того или иного производства сотрудник получит именно на практической работе на предприятии», - отметил Сергей Доронин.

В сборочном цехе руководитель предприятия показал пост автоматической сварки.

«Сварщик на нашем предприятии — это оператор, который управляет процессом, он ставит деталь и нажимает на кнопку. Затем ему лишь надо контролировать процесс и качество сварочного шва, а при необходимости ввести корректировки. Это человек со знаниями технологии сварки. За счет этого достигается сумасшедшая производительность. Из российских производителей по объемам производства сейчас мы входим в тройку лидеров на рынке. За 8 лет у нас не было ни одного года, чтобы мы приросли меньше, чем на 20%. Ежегодно мы расширяем географию поставок и расширяем ассортимент продукции. За последнее десятилетие мы не только вытеснили импорт такой продукции, но и поставляем продукцию в 20 стран, 10 из которых страны Евросоюза. Это говорит о том, что российская продукция не только выгодней по цене, но и достойного качества, сопоставимого с европейским», - подчеркнул Сергей Доронин.

Завод «Темпер» сегодня не только одно из ведущих предприятий региона, но и «якорный резидент» индустриального парка «Курган Энергомаш», на предприятии трудится около 200 человек, но есть и открытые вакансии. О других предприятиях парка, кадровой политике и круглом столе на тему подготовки кадров читайте в следующих информационных материалах на сайтах «Нового мира» и Zauralonline.ru.

Василий Малухин.

Фото Николая Пушилина

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