Курганское управление Росреестра переходит в «цифру»

Более половины обращений в Управление Росреестра по Курганской области сейчас поступает в электронном виде. Об этом сегодня, 1 декабря, на пресс-конференции сообщил руководитель ведомства Александр Чередниченко.

- Услуги Росреестра постепенно переводятся в электронный формат. Мы этим занимаемся уже более 7 лет. За январь-октябрь текущего года в электронном виде к нам поступило свыше 58 тысяч заявлений. Это более половины от их общего количества, - указал Александр Чередниченко.

По его словам, самыми активными пользователями электронных услуг Росреестра являются органы государственной власти, 99% обращений которых поступает в цифровом формате, а также нотариусы и кредитные организации.

- На государственную регистрацию ипотеки в электронном виде поступило 46% обращений, а на регистрацию договоров долевого участия в строительстве – 77% заявлений, - сообщил Александр Чередниченко.

Перевод обращений в «цифру» упрощает обработку данных и ускоряет документооборот. Так, почти 86% заявлений о государственной регистрации ипотеки, которые поступают в Управление Росреестра по Курганской области, сейчас регистрируются в течение 1 дня, а иногда и вовсе за 12 часов.

Николай Волков.

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