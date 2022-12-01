Курганское управление Росреестра сэкономило тонны офисной бумаги

С 29 июня текущего года Росреестр и Многофункциональный центр реализуют проект «Стоп-бумага». О его сути и достигнутых результатах журналистам сегодня рассказал руководитель Управления Росреестра по Курганской области Александр Чередниченко.

- Раньше при обращении заявителя в МФЦ бумажные документы направлялись в Росреестр, а после проведения процедуры государственной регистрации прав или постановки объекта на кадастровый учет возвращались в МФЦ и отдавались заявителю. Теперь же МФЦ сразу переводит бумажные документы заявителя в электронную форму, заверяет ее электронной цифровой подписью и направляет в Росреестр уже в электронном виде по защищенным цифровым каналам, а бумажные оригиналы отдает заявителю, - пояснил Александр Чередниченко.

По его словам, переход на безбумажный документооборот позволяет оптимизировать процесс и сократить сроки предоставления услуг. Помимо этого устраняются финансовые издержки на доставку бумажных документов автомобильным транспортом из МФЦ в Росреестр и обратно.

- К 2024 году мы планируем кардинально снизить объем бумажного документооборота и перевести все архивы нашего ведомства в электронный вид, - сообщил Александр Чередниченко.

Сколько курганскому управлению Росреестра уже удалось сэкономить на бумаге, руководитель ведомства не уточнил – по его словам, это может будет подсчитать по окончании календарного года. Однако можно предположить, что речь идет о тоннах и сотнях тысяч рублей. Бумага для принтера довольно плотная, весит достаточно, стоит прилично и в крупные офисы закупается не пачками, а десятками коробок.

Николай Волков.

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