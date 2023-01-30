Курганское управление Росреестра стало ближе к людям

Управление Росреестра по Курганской области с января 2023 года будет размещаться по новому адресу. Если раньше все его структурные подразделения располагались в Кургане по улице Бурова-Петрова, 98д (микрорайон Копай), то теперь переехали в центр города на улицу Куйбышева, 28 (рядом с остановкой общественного транспорта «ЗДС»).

- Переезд будет осуществляться поэтапно в течение двух недель. Однако уже с сегодняшнего дня почтовую корреспонденцию следует отправлять на новый юридический адрес: 640020, Курганская область, г. Курган, ул. Куйбышева, д. 28. Электронный адрес: 45_upr@rosreestr.ru, - сообщили «Новому миру» в пресс-службе Управления Росреестра по Курганской области.

Дополнительную информацию о работе управления можно получить на его странице официального сайта Росреестра в сети Интернет, в официальных аккаунтах в социальных сетях, а также по телефонам: 8 (3522) 41-95-41, факс: 8 (3522) 41-95-02.

Режим работы Управления останется прежним: понедельник-четверг с 8 до 17 часов, пятница – с 8 до 16 часов, перерыв на обед с 12:00 до 12:48; суббота, воскресенье – выходные дни.

Телефоны управления также не изменятся.

Николай Волков. Фото автора.