Курганского губернатора поздравили с днем рождения Президент и министры

Курганский губернатор Вадим Шумков получил поздравления с днем рождения от Президента России Владимира Путина и председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко, сообщили «Новому миру» в региональном департаменте информационной и внутренней политики. Также Шумкова поздравили помощник главы государства, секретарь Госсовета РФ Игорь Левитин, председатель Совбеза Николай Патрушев, федеральные министры, в числе которых первый вице-премьер Андрей Белоусов и вице-премьер Виктория Абрамченко, руководители Администрации Президента и руководители федеральных агентств и служб.

"Поступили поздравления от коллег – губернаторов других регионов, депутатов Государственной Думы, руководителей государственных корпораций и организаций, в том числе «Ростеха», «Роскосмоса», РЖД и многих других", - уточнили в департаменте.

Напомним, 9 марта губернатору Курганской области Вадиму Шумкову исполнилось 52 года. Эксперты отмечают устойчивое и динамичное развитие региона под руководством Шумкова. В последние 4,5 года Курганская область добилась роста показателей во всех ключевых сегментах – промышленности, АПК, социальной сфере. Серьезными темпами идет благоустройство региона: строительство соцобъектов, ремонт дорог и коммунальных сетей. Помимо официальных лиц, накануне главу региона поздравляли и жители Курганской области. Они желали губернатору мудрости, сил, терпения и дальнейшей успешной работы на развитие региона.