Курганского координатора штаба #МЫВМЕСТЕ отметили на федеральном уровне

На общероссийском семинаре-совещании штабов #МЫВМЕСТЕ, который проходил в Ростове-на-Дону, благодарственным письмом президента РФ отметили работу и.о. руководителя координатора регионального штаба помощи #МЫВМЕСТЕ Ксении Алексеевой.

Молодежный портал Зауралья prospekt45 считает важным сообщить, что в Ростове 17 и 18 февраля собрались 200 российских добровольцев, включая волонтеров из ЛДНР, Херсонской и Запорожской областей. Собрание посвятили годовщине гуманитарной миссии #МЫВМЕСТЕ с Донбассом. В течение двух дней участники смогли пообщаться и подвести итоги работы за год, обменяться волонтерским опытом и подумать о будущем.

В последний день семинара добровольцы поучаствовали в полезной программе от финалистов и призёров Премии #МЫВМЕСТЕ, а лучшие из лучших получили благодарственные письма, почётные грамоты от руководства страны и знаки отличия, в том числе орден «За заслуги перед Отечеством».

И.о. руководителю регионального центра развития добровольчества по Курганской области, координатору регионального штаба помощи #МЫВМЕСТЕ Ксении Алексеевой вручили благодарственное письмо Президента РФ, в котором говорится: «за вклад в организацию и проведение гуманитарных миссий «МЫВМЕСТЕ с Донбассом».

Доброволец сообщила, что с начала специальной военной операции Курганская область энергично включилась в работу по оказанию помощи пострадавшим жителям территорий, мобилизованным, военным и их семьям.

«Получала награду с гордостью за наших волонтёров, ведь огромный вклад в эту работу внесли именно они», - призналась Ксения Алексеева.

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